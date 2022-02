Adverium beschadigd door storm

za 19 februari 2022 12.57 uur

DRACHTEN - De storm die gister over het land raasde heeft ook bij het Adverium in Drachten voor schade gezorgd. Zo was er een plaat door het glazen dak gewaaid, waren er delen van de gevel losgeraakt en was er een zonnepaneel voor het pand terechtgekomen.

De brandweer van Drachten is ter plaatse gekomen voor inspectie. Brandweerlieden zijn het dak op geweest om onder andere de plaat die door het raam was geschoten te verwijderen. Daarnaast hebben ze gekeken of er nog meer dingen los lagen. Toen de kust weer veilig was vertrokken zij weer.