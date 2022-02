Tiental fietsen gestolen bij trein- en busstations

za 19 februari 2022 10.00 uur

FEANWâLDEN - De afgelopen tijd zijn er meerdere fietsen gestolen bij trein- en busstations. Tot nu toe zijn er al een tiental aangiftes gedaan bij de politie, toch heeft de politie het idee dat er meer fietsen zijn gestolen dan dat er daadwerkelijk bij hun bekend is.

De dieven slaan vooral toe bij de trein- en busstations in het gebied van Feanwâlden, De Westereen, Hurdegaryp en Buitenpost. “Als uw fiets is gestolen, doe dan aangifte bij de politie. Dit helpt ons om een totaalbeeld te krijgen”, zo laat de politie weten. De politie heeft al wel meerdere meldingen ontvangen van verachte situaties bij de stations, maar er is nog niemand aangehouden.

Elektrische fietsen

Er worden voornamelijk elektrische fietsen gestolen. “Wat ons opvalt is dat de hotspots bij de trein- en busstations liggen. Opvallend is dat er voornamelijk elektrische fietsen worden gestolen”, aldus de wijkagente.

Verdachte personen

In de nacht van vrijdag op zaterdag zag een oplettende inwoner van Surhuisterveen twee verdachte personen lopen. Deze twee personen liepen biede met een fiets waarvan de achterzijde werd opgetild. Na een buurtonderzoek door de politie werden twee e-bikes aangetroffen in een schuurtje.

Gestolen fietsen

Na een controle bleken de fietsen te zijn gestolen. De e-bikes zijn door de politie in beslag genomen en de eigenaren zijn op de hoogte gebracht. "Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Gezien het onderzoek laten wij ook nog even in het midden in welke schuur de fietsen werden aangetroffen", zo laat de politie weten.