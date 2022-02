NL-Alert verzonden: noodnummer overbelast

vr 18 februari 2022 17.22 uur

BURGUM - De overheid heeft vrijdag om 17.12 uur een NL-Alert via sms verzonden naar iedereen in heel Nederland. Mensen worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven in verband met de extreme weersomstandigheden in grote

delen van Nederland.

"Bel alleen 112 bij levensgevaarlijke situaties. Het noodnummer is overbelast. Nadere informatie en updates op politie.nl (of deze site!).

Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en informeert burgers bij acute noodsituaties via de mobiele telefoon.