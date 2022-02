Inbrekers bedrijvencomplex bakken snacks in de kantine: 1 jaar cel

vr 18 februari 2022 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige veelpleger uit Leeuwarder is voor de inbraak in een bedrijvencomplex in Oentsjerk veroordeeld tot een jaar cel. Samen met een onbekend gebleven mededader had de inbreker ook nog tijd gevonden om de frituurpan aan te zetten.

In de kantine snacks staan bakken

De inbraak was in de nacht van 23 oktober vorig jaar, in een bedrijvencomplex aan de Sanjesreed in Oentsjerk. De eigenaar had alarm geslagen nadat hij twee bewegende lichtjes in het pand zag, waarschijnlijk afkomstig van de zaklampen van de inbrekers. Die hadden in de kantine van een van de bedrijven snacks staan bakken.

Kruiwagen met computerapparatuur

De politie vond de Leeuwarder na lang zoeken, de man had zich verstopt onder een shovel. Naast de shovel stond een kruiwagen met computerapparatuur, afkomstig van een van de bedrijven waar was ingebroken. De Leeuwarder beweerde dat hij met een onbekend gebleven persoon was meegereden om chalets en stacaravans te bekijken. Onderweg zou die persoon zijn gaan inbreken, hij moest op de uitkijk staan.

Vernielingen

Een verklaring die naar het oordeel van de rechtbank “volstrekt niet logisch” was. De Leeuwarder heeft een strafblad van 30 pagina’s. De man heeft zich ook nog schuldig gemaakt aan heling: de auto waarmee de inbrekers zich verplaatsten was gestolen. Eind september vorig jaar had hij in en bij de woning van zijn ex in De Westereen vernielingen aangericht.

Inbraken gepleegd in de proeftijd

De man staat te boek als veelpleger, hij liep in twee verschillende proeftijden. Omdat hij toch weer in de fout ging, moet hij twee voorwaardelijke gevangenisstraffen – van acht maanden en 39 dagen – alsnog uitzitten. Aan twee bedrijven waar hij had ingebroken moet hij schadevergoedingen van 820 en 1078 euro betalen.