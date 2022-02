Slachtoffer mishandeling met bierfles: heb verdachte uitgedaagd

do 17 februari 2022 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Holwerder moest donderdag voor de rechter verschijnen omdat hij medio februari vorig jaar iemand een bierfles tegen het hoofd had gegooid. De man werd donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

'Gooi je een fles tegen je kop'

De Holwerder gaf grif toe dat hij, terwijl hij op bezoek was bij een kennis, een andere man een lege bierfles in het gezicht had gesmeten. De ander had hem dan ook uitgedaagd en tot het uiterste getergd. De verdachte had de man meerdere malen gewaarschuwd: "Als je nu niet ophoudt, dan gooi ik een fles tegen je kop".

'Haalde het bloed onder nagels'

"Dat durf je toch niet", zou de andere man hebben gezegd. “Hij haalde het bloed onder mijn nagels weg”, zei de Holwerder op de zitting. Hij pakte het flesje - 'in een reflex' - en van een afstandje van een tot anderhalve meter smeet hij de fles tegen het hoofd van het slachtoffer.

Gebroken jukbeen en blauw oog

De man liep een gebroken jukbeen op en een blauw oog. Hij had achteraf gezegd dat hij zijn verdiende loon had gekregen en dat hij de Holwerder had zitten uitdagen. De verdachte hoefde wat het slachtoffer betrof ook geen straf te hebben.

Rekening met rol slachtoffer

Daar keek officier van justitie Ger Strootker toch iets anders tegenaan. "Het is erg goed om te horen dat het is bijgelegd en uitgesproken, maar je mag iemand niet mishandelen". In principe stond er een werkstraf van 150 uur voor een dergelijke mishandeling, maar Strootker beperkte zich tot een eis van 60 uur werken. De politierechter nam de eis over. Hij hield er rekening mee dat het slachtoffer een duidelijk rol had in het escaleren van de situatie.