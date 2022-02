Gevluchte man op sokken na maanden vanochtend van bed gelicht

do 17 februari 2022 12.06 uur

SURHUISTERVEEN - Een 32-jarige man is donderdag van zijn bed gelicht in de gemeente Westerkwartier. De man wist afgelopen zomer nog succesvol te vluchten voor de politie maar hij is nu alsnog gepakt. Zijn auto en klompen had de man destijds achtergelaten en de politie laat weten dat zij binnenkort zijn klompen keurig zal afleveren aan zijn (cel)deur.

De man werd al een tijdje gezocht voor een openstaande schadevergoedingsmaatregel en een gevangenisstraf. Afgelopen zomer zagen agenten hem in een auto rijden en zij wilde de man toen staande houden. Na een achtervolging, die volgde op de routinecontrole, trof de politie een leeg voertuig aan. Om zich snel uit de voeten te kunnen maken, had hij zijn klompen achtergelaten en was hij op sokken gevlucht.

Zoektocht naar verblijfplaats

Omdat de man geen bekende woon- of verblijfplaats had, bleef hij maandenlang spoorloos voor de politie. Tot deze donderdag. Dankzij onderzoek van het basisteam Noordoost-Fryslân en het team Coördinatie Executietaken Noord-Nederland wist de politie zijn verblijfplaats te achterhalen. Hij werd 's ochtends vroeg van zijn bed gelicht in een woning in de gemeente Westerkwartier. De 'instap' werd gedaan door leden van de ondersteuningsgroep Noord Nederland.

Meerdere vonnissen

Volgens de politie heeft de man nog meerdere vonnissen openstaan. Hij moet in eerste instantie 20 dagen zitten, dit kan verlengd worden naar 184 dagen als hij de openstaande bedragen niet kan betalen. De man is door de politie overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.