Zwaargewonde bij ongeval op Centrale As

do 17 februari 2022 08.40 uur

DE WESTEREEN - Een automobiliste is donderdagochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de Centrale As ter hoogte van natuurgebied De Houtwiel. De 58-jarige vrouw uit Damwâld raakte door onbekende oorzaak van de weg, vloog vermoedelijk over de kop en kwam 180 graden gedraaid in de sloot tot stilstand. Het ongeval vond plaats op de rijbaan richting Dokkum.

Twee ambulances, de traumahelikopter, de brandweer en politie kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De eerste hulpdiensten werden om 7.36 uur gealarmeerd.

De brandweer besloot om op de rijbaan richting Drachten te stoppen om geen seconde te verliezen. Alle materialen zijn over de vangrail getild naar de plek van het ongeval. Het slachtoffer is daarna uit haar benarde positie bevrijd.

In de tussentijd kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Ondanks de harde wind wist de piloot korte tijd te landen op de Centrale As. De arts en verpleegkundige zijn uitgestapt en daarna heeft de piloot de heli in een weiland langs de Sânjes bij Feanwâlden geparkeerd.

Het slachtoffer is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft het uit elkaar geknipte voertuig later uit de sloot getakeld en afgevoerd. Het verkeer ondervond lichte hinder vanwege de afhandeling van het ongeval. Meestal was één rijstrook beschikbaar.

