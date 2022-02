Automobilist gewond na botsing met omgevallen boom

do 17 februari 2022 06.11 uur

JISTRUM - Een 23-jarige automobilist uit Twijzelerheide raakte woensdagnacht gewond bij een botsing met een omgevallen boom op het Wyldpaed bij Jistrum. De bestuurder was 's ochtends vroeg onderweg naar het werk toen hij in een flits de boom voor zich zag. Een frontale aanrijding was het gevolg.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vanwege de dikte van de boom was het nog een flinke klus voor de brandweer van De Westereen. Zij kregen in de holst van de nacht (5.15 uur) assistentie van nog een andere brandweerploeg om de boom in stukken te zagen en te verwijderen.

Het wrak is daarna door een berger opgehaald en afgevoerd. De weg was tijdens de afhandeling van het incident door de politie afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Storm Dudley

Sinds woensdagavond raast er een flinke storm door de regio welke gepaard gaat met harde windstoten. Op diverse plekken vielen bomen om vanwege de harde wind. De harde wind en buien houden nog aan tot donderdagmiddag. Op de Burgumerdaam in Burgum vloog een zonnepaneel - gegrepen door een windvlaag - van een dak.

Weet je ook van stormschade? Laat het weten via het contactformulier of redactie@waldnet.nl

FOTONIEUWS