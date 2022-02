Nog dit voorjaar maatregelen tegen wolf in Friese zuidoosthoek

wo 16 februari 2022 16.54 uur

LEEUWARDEN - Nog dit voorjaar willen gedeputeerde staten van Fryslân in de Friese zuidoosthoek maatregelen tegen wolven treffen. Een speciale wolvenconsulent kan dit voorjaar al aan de slag. Voor schapenhouders komt dan ook een subsidieregeling voor onder andere wolvenhekken en andere materialen om het roofdier te keren.

Met deze toezeggingen kwam gedeputeerde Klaas Fokkinga tijdens de statenvergadering woensdagochtend. Het voorstel voor maatregelen ligt volgende maand bij gedeputeerde staten van Friesland op tafel. Nadat de staten zich akkoord hebben verklaard, kan de wolvenconsulent los, de subsidieregeling in werking treden en een speciale gebiedscommissie op maat gemaakte maatregelen voorstellen.

CDA-statenlid Attje Meekma kwam met statenvragen naar aanleiding van een noodkreet van schapenhouders in Friesland. Ze vertelde dat twee wolven in Zuidoost-Friesland en het aangrenzende deel van Drenthe – in het Drents-Friese Wold – inmiddels vijftien aanvallen en 34 slachtoffers onder schapen hebben gemaakt. "En waarschijnlijk op dit moment alweer meer.’’ Gedeputeerde Fokkinga vertelde dat in Friesland één wolf zijn thuisstek heeft gevonden. De andere doolt in de omgeving rond.

De provincie Friesland is momenteel hard op zoek naar preventieve maatregelen, die de schapen in de Friese zuidoosthoek beschermen. Gedeputeerde staten doet dat in nauw overleg met buurprovincie Drenthe en deskundigen van Wageningen UR. Gedeputeerde Fokkinga: "We willen de schapenhouders steunen bij de aanschaf van maatregelen, die de nieuwe gebiedscommissie voorstelt.’’ De commissie komt in plaats van de projectgroep Wolvenschade.

De mogelijkheid om de schade voor schapenhouders aan banden te leggen wordt ook beperkt door de Europese regels, die de wolf de hoogste status van bescherming bieden. De provincie Fryslân zal in interprovinciaal en Europees verband aankloppen om regionaal passende maatregelen te kunnen realiseren, zegde gedeputeerde Fokkinga toe.

Op een vraag van CDA-statenlid Meekma zei Hoogland niet toe te kunnen zeggen dat veehouders hun schapen te allen tijde in de Friese weilanden kunnen laten lopen. "Dat beeld hoort zeer zeker bij onze provincie, het heeft ook ons volle aandacht, maar garanties kan ik niet geven.’’