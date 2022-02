Celstraf voor Harrekiet voor drugsbezit en bedreigen agent met fiets

wo 16 februari 2022 16.20 uur

LEEUWARDEN - Voor het bezit van harddrugs en het bedreigen met een fiets van een politieagent is een inwoner van Harkema (34) woensdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot vier weken cel.

Man onwel geworden

De politie liep de Harkemaster op 4 februari vorig jaar tegen het lijf toen ze reageerden op een melding dat er in Surhuisterveen een man onwel was geworden. Er was een ambulance op afgekomen. Terwijl de agenten met de ambulancebroeders spraken, zagen ze dat de verdachte een flesje met een stroperige vloeistof meenam van de man die zich niet lekker voelde.

Slingerend wegrijden

De agenten zagen de Harkemaster vervolgens slingerend op de fiets wegrijden. Toen de man werd gevorderd om het flesje af te geven, ging hij er rennend vandoor, met de fiets aan de hand. De politiemannen zetten de achtervolging in en sommeerden de verdachte om het flesje te overhandigen. De man sloeg wild met de fiets om zich heen en raakte bijna een van agenten.

Goede kennis

Het flesje bleek GHB te bevatten. De Harkemaster beweerde dat hij de fles had weggegrist om te voorkomen dat de andere man, een goede kennis van hem, er problemen mee zou krijgen. Behalve de GHB had hij ook nog een gripzakje met een gram speed op zak. De man verklaarde later dat hij samen met de vriend die onwel was drugs aan het gebruiken was.

Werkstraffen niet uitgevoerd

Hij is vaker veroordeeld. Hij heeft meerdere malen werkstraffen gekregen, die vaak alsnog werden omgezet in een gevangenisstraf omdat de Harkemaster ze niet had uitgevoerd. Officier van justitie Inge Schaafsma zag het dan ook niet zitten om weer een werkstraf te eisen. Zij eiste zes weken cel waarvan twee weken voorwaardelijk. De rechter maakte er een 'kale’ celstraf van vier weken van.