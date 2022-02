Heldere taal Smallingerland met technische termen

wo 16 februari 2022 10.26 uur

DRACHTEN - Een motie met de oproep om heldere taal te gebruiken leidde in de gemeenteraad van Smallingerland tot een discussie over de betekenis van sommige begrippen. Met bijvoorbeeld de term B1-niveau werd Jip en Janneke-taal bedoeld. Tijdens de discussie de motie wilde CDA’er Sjouke Rijpma niet in technische termen verzanden. Hij riep de indiener van de motie, Roy Postma-Drent van D66, op om zijn standpunten te zien als ondersteuning van de pogingen van de gemeente om helder en duidelijk naar zijn burgers te communiceren.

Wethouder Bert Westerink maakte er ook weinig woorden aan vuil. Hij adviseerde D66 om de motie niet in te dienen. De gemeente doet op verschillende fronten al een boel om helder te schrijven en te communiceren. Ook in andere gemeenten is dat het geval: ambtenaren volgen cursussen en ze gebruiken speciale softwareprogramma’s om hun teksten leesbaar te maken.

Verschillende raadsfracties vonden de motie sympathiek en duidelijk, maar andere raadsleden noemden \'m te strak. FNP-raadslid Durk Oosterhof – en in zijn kielzog FNP, ChristenUnie en ELP – zag toch liever dat de motie werd aangehouden totdat de raad helder voor ogen heeft wat nu al op het gemeentehuis op taalgebied gebeurt. Wethouder Westerink zegde toe om alle initiatieven in bestuurlijk Smallingerland op een rijtje te zetten en die aan de gemeenteraad voor te leggen. Over twee weken praat de de raad verder over het lijstje van de wethouder.