Supermarkt ontruimd vanwege rokende geldautomaat

wo 16 februari 2022 09.07 uur

BURGUM - De Plus supermarkt aan de Markt in Burgum is woensdagochtend korte tijd ontruimd geweest. In de winkel hing namelijk een flinke brandlucht. Omdat het niet duidelijk was waar deze lucht vandaan kwam, moest iedereen de winkel verlaten.

De brandweer van Burgum is om 8.39 uur ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Al snel werd duidelijk dat de brandlucht afkomstig was uit een ruimte waarin de geldautomaat zich bevindt. Omdat de brandweer deze beveiligde ruimte niet kon betreden, is de stekker eruit getrokken. Later werd duidelijk dat regen naar binnen via de buitenkant was gewaaid waardoor er kortsluiting in de bekabeling kon ontstaan (waardoor de branderige lucht ontstond).

Een speciaal bedrijf komt later ter plaatse om in de ruimte van de geldautomaat te kunnen komen en de zaak te onderzoeken. Kortsluiting was de oorzaak van de brandlucht. Even na 9.00 uur kon de supermarkt weer vrijgegeven worden voor het winkelend publiek.

