Corona: Nederland gaat in drie grote stappen weer open

di 15 februari 2022 19.27 uur

LEEUWARDEN - De coronamaatregelen worden in drie grote stappen snel versoepeld. Dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid dinsdagavond bekendgemaakt op de coronapersconferentie.

Per direct vervalt het advies om thuis maar vier bezoekers te ontvangen. Het thuiswerkadvies wordt gewijzigd in: werk de helft van de tijd thuis.

De tweede stap zijn versoepelingen die vrijdag a.s. ingaan. De horeca en de cultuursector mogen langer openblijven, tot 1.00 uur 's nachts. Nu moeten onder meer cafés, restaurants en theaters de deuren nog om 22.00 uur sluiten. Op locaties met minder dan 500 mensen waar het coronatoegangsbewijs op dit moment nodig is, is een mondkapje niet meer nodig. Ook hoeft een vaste zitplaats niet meer, en verdwijnt de anderhalvemeterregel. Een vaste zitplaats is wel verplicht op locaties met meer dan 500 bezoekers.

Ook veranderen de isolatieregels. Wie corona heeft moet vijf dagen in isolatie, in plaats van de huidige zeven, mits iemand minimaal één dag geen klachten heeft.

De laatste en grootste stap is op 25 februari. Dan komt de verplichte sluitingstijd voor horeca en de cultuursector te vervallen. Dat geldt ook voor de regel om 1,5 meter afstand te houden.

Om kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om veilig te reizen, blijft het ook vanaf 25 februari nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op de luchthaven.

Klik hier voor meer informatie