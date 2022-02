Burgumer winkelcentrum mist 'warm welkom'

di 15 februari 2022 14.20 uur

BURGUM - Het centrum van Burgum mist een 'warm welkom' voor het winkelend publiek. Vooral voor toeristen en mensen die niet bekend zijn in het dorp, laat de vindbaarheid van parkeerruimte te wensen over. Ook de steeg De Passaazje, die de Markt met de Schoolstraat verbindt, mist aantrekkingskracht. Dat blijkt een de Centrumvisie (klik hier voor PDF) die de gemeente Tytsjerksteradiel heeft laten maken door bureau BRDG Advisering.

De ontwikkeling van de nieuwe Centrumvisie - de vorige dateert uit 2010 - kwam tot stand door diverse overleggen met onder andere makelaars, de Himbo, KHN, Doarpsbelang Burgum en de gemeente. Hoewel het groeipontentieel beperkt is, ziet het adviesbureau wel kansen voor Burgum.

Passaazje zonder uitstraling

De Centrumvisie is kritisch over de Passaazje. Deze steeg verbindt de Markt met de Schoolstraat en is belangrijk omdat de meeste mensen parkeren op de Markt. "Maar welke kant je dan moet oplopen is niet direct duidelijk; markeringspunten ontbreken. De Passaazje is dan wel het meest logisch, maar de uitstraling van het straatje spreekt niet echt tot de verbeelding. Alleen de hoek met Plus en Primera is goed ingevuld, maar in de rest van de straat is een deel van de gevels storend."

Accent

"De looproute over het plein vanaf de Jumbo/Action via de Passaazje naar de Schoolstraat kan verbeterd worden. In de Passaazje is het gewenst om de gevels meer uitstraling te geven en met de toevoeging van nieuwe (straat)elementen de sfeer en beleving fors te verhogen. Daarbij is ook een verbetering van de verblijfskwaliteit van de aanwezige horeca zeer gewenst." In de schets is groen getekend om de looproute tussen de Plus en de Jumbo te accentueren.

Wat heeft Burgum meer?

De grote meerwaarde van het winkelcentrum 'met dorpse mentaliteit' is een ruim aanbod van winkels en supermarkten. Zo laat de Centrumvisie In het compacte centrum is weinig leegstand en er zijn veel zelfstandige kwaliteitswinkels. Bovendien zijn er goede en gratis parkeermogelijkheden.

Wat kan beter?

De entree-wegen naar het centrum zijn niet helder. Straten als de Kûperstrjitte, J. D. de Vriesstraat en D.S. Talmasingel zijn niet uitnodigend. Dit geldt ook voor de looproutes in het centrum zelf. Het winkelend publiek kan niet een logisch winkelrondje maken omdat op meerdere plekken geen winkels zijn. Ook de uitstraling van de Passaazje laat te wensen over, ook is er maar een beperkt horeca aanbod. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een brasserie.

Betere route jachthaven - centrum

Het bureau adviseert ook om een onderzoek te doen naar de huidige 'routing' voor bezoekers van de jachthaven naar het centrum. Zij lopen nu via de Lageweg maar eigenlijk zou er een directe route moeten komen via de huidige locatie van de milieustraat naar de Kûpersstrjitte. "Vanuit toeristisch oogpunt kan dit een aantrekkelijke route worden."

Verbeterde entree voor autoverkeer

De centrumvisie geeft aan dat een aantal reconstructies nodig zijn voor een betere bereikbaarheid en verkeersafhandeling naar het centrum. Het gaat dan om de kruisingen Oppedijk van Veenweg/Kûperstrjitte, Oppedijk van Veenweg/Kwekerstrjitte, Talmasingel/Kwekerstrjitte en Haismastrjitte/Hornstrasingel. "De prioriteit ligt bij het eerstgenoemde kruispunt, mede vanwege de mogelijkheid van een verbinding vanaf de jachthaven èn zijnde de belangrijkste aanvoerroute naar de Markt." De bezoeker zou juist hier welkom geheten moeten worden met de juiste uitstraling. "Bovendien ligt hier wellicht de mogelijkheid om aan te sluiten op de genoemde ontwikkeling vanaf de jachthaven."

Us dream: Burgum aan het water

Een grote kans voor Burgum zou 'het water' kunnen bieden. Om het gebied nabij de kruising Kûpersstrjitte met de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg een upgrade te geven, zou hier een herontwikkeling kunnen komen met water. Het idee werd 10 jaar geleden ook al genoemd. De jachthaven zou dan deels doorgetrokken moeten worden naar de Oppedijk van Veenweg.

De gemeenteraad krijgt donderdag de Centrumvisie gepresenteeerd via o.a. een filmpresentatie. Het onderwerp 'Centrumvisie Burgum’ wordt vervolgens voor de zomer opiniërend aangeboden aan de 'nieuwe' raad. Na de zomer volgt besluitvorming.

