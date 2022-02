Echtpaar de Haan-van der Meer viert platina huwelijk

ma 14 februari 2022 17.50 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer bezocht maandag het echtpaar de Haan-van der Meer uit Surhuisterveen. Wiggele de Haan en Gaatske de Haan-van der Meer vierden namelijk hun bijzondere 70-jarig huwelijksjubileum.



De heer de Haan werd op 23 april 1931 geboren in Harkema en mevrouw de Haan-van der Meer op 14 november 1932 in Kootstertille. Het echtpaar heeft twee kinderen (zoon en dochter), zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.



Het echtpaar leerde elkaar al op jonge leeftijd kennen tijdens dansles, ze kregen verkering en trouwden vervolgens in 1952. De heer de Haan heeft jaren gewerkt als veehouder in het bedrijf van zijn vader, wat hij daarna over heeft genomen. Als veehouder maakte hij van zijn hobby zijn werk. Mevrouw de Haan-van der Meer zorgde voor de kinderen en het huishouden.



Na jaren op de Krúswei in Harkema te hebben gewoond verhuisde het echtpaar in 2016 naar Surhuisterveen. Het echtpaar leeft in goede gezondheid in een vrijstaande bungalow waar ze, met wat hulp van de kinderen, nog grotendeels voor zichzelf zorgen. Meneer heeft een eigen moestuin en een paar kippen, mevrouw onderhoudt haar eigen bloementuin. De kinderen en (achter)kleinkinderen komen regelmatig op bezoek. En daar genieten ze nog volop van.

