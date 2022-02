Bedrijf komt tot inzicht: brandweer mag nu wel helpen

ma 14 februari 2022 11.39 uur

KOOTSTERTILLE - Hoewel de brandweer zondag nog werd tegengehouden, kwam een bedrijf uit Kootstertille er na een nachtje slapen alsnog op terug. De brandweer werd even voor 7.00 uur toch maar gebeld omdat het bedrijf aan de Westkern een broeibrand in een grote bult zelf niet kon doven.

De brandweer laat in een reactie weten dat ze maandagochtend wel in actie zijn gekomen om de brand te blussen. De medewerkers van het bedrijf dachten zondag dat ze de brand zelf aan konden pakken maar het uit elkaar trekken van de bult met een kraan, sorteerde weinig effect.

In de loop van de ochtend is de brandweer alsnog langs gekomen om te blussen. Het bedrijf was tot inzicht gekomen dat ze het zelf niet uit konden krijgen. Met een kraan is de broeiende bult uit elkaar getrokken terwijl de brandweer vanaf de zijde bluste. De brandweer is enige uren bezig geweest totdat het bedrijf de klus zelf kon afronden.