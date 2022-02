Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zetten stemtruck in

ma 14 februari 2022 10.20 uur

KOOTSTERTILLE - Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart willen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel dat zoveel mogelijk inwoners gaan stemmen. Om niets aan het toeval over te laten, rijdt er een heuse stemtruck door beide gemeenten. De oldtimer vrachtwagen is ingericht als mobiel stembureau.

"Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt. Elke stemt telt mee voor de toekomst van de gemeente. Maak daarom gebruik van je stemrecht!" roept burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel op.

Woensdag 16 maart kunnen inwoners in alle dorpen stemmen. Dit jaar komt daar de extra mogelijkheid bij in de vorm van de stemtruck. Stemmen werkt hetzelfde als in een stembureau. "We willen dat iedereen zijn stem kan uitbrengen op een veilige en makkelijke manier," zegt burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. "Daarom komen we met de stemtruck naar onze inwoners toe. Underweis nei dyn stim."

De stemtruck staat op locaties waar veel scholieren en andere inwoners komen: Station Hurdegaryp, winkelcentra Gytsjerk, Kootstertille en Buitenpost, Markt Burgum en Torenplein Surhuisterveen. Kijk op www.stemtruck.nl voor de tijden en locaties van het mobiele stembureau.

Persoonlijk bericht aan 3.000 jongeren

Jongeren van ’t Stationnetje zijn door de gemeenten gevraagd om mee te denken hoe ze de jonge stemmers willen bereiken en vooral kunnen motiveren om te gaan stemmen. Hieruit zijn verschillende projecten ontstaan die inmiddels zijn gestart en nog volgen.

Deze week ontvangen 3.000 jongeren in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een persoonlijke leaflet over de gemeenteraadsverkiezing. Daarin staat een oproep van beide burgemeesters en Rianne Kuperus om te gaan stemmen. Deze jonge inwoonster van Achtkarspelen én Tytsjerksteradiel mag voor de eerste keer stemmen. Rianne verwijst met een QR-code naar de video 'Hoe werkt stemmen?’ die ze samen met leeftijdsgenoten heeft gemaakt.

Klik hier voor een promo video over de stemtruck.

Poll: Op welke partij stem jij?

CDA 14%

FNP 14%

Groenlinks 0%

VVD 9,3%

PVDA 4,7%

Christenunie 4,7%

D66 4,7%

BVNL 7%

PVV 37,2%

Gemeentebelangen (in 8K) 4,7%

43 stemmen - poll is beëindigd