Brandweer staat voor gesloten hek bij buitenbrand

zo 13 februari 2022 18.25 uur

KOOTSTERTILLE - De komst van de brandweer van Drogeham was zondag niet gewenst. De brandweerlieden werden om 17.37 uur gealarmeerd voor een buitenbrand op een bedrijfsterrein aan de Westkern in Kootstertille. Eenmaal aangekomen bij het bedrijf, bleef het hek gesloten.

De brandweerlieden werden op een zeker moment weggestuurd. Hun komst was niet gewenst. Enige tijd later is er ander materieel gekomen waarmee men de brand in de bult compost is gaan blussen.

Diverse getuigen konden de brand in de bult goed zien vanaf de Nije Yndustrywei aan de overkant van het Prinses Margrietkanaal. Eén van de getuige had het bedrijf al gebeld en kennelijk heeft er ook nog iemand de brandweer gebeld in verband met de brand. De brandweerlieden zijn uiteindelijk onverrichterzake teruggekeerd naar de kazerne.