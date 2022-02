Politie maakt einde aan feest in Drachten

zo 13 februari 2022 13.21 uur

DRACHTEN - Er kwam zaterdagnacht een abrupt einde aan een feest in een loods in Drachten. In het pand aan Het Helmhout was een onbekend aantal mensen aanwezig. Rond 2.30 uur kwamen de politie en de toezichthouders van de gemeente bij de feestlocatie.

De eigenaar van de loods is aangesproken, waarop het feest werd beëindigd. Er zijn door de politie geen aanhoudingen verricht.

Aanvulling 18.55 uur

Een getuige laat weten dat het feest al afgelopen zou zijn geweest. Er waren zo'n 60 tot 100 jongeren aanwezig. De politie was met meerdere eenheden ter plaatse maar greep verder niet in toen er diverse opstootjes bij de loods plaatsvonden.