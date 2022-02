Cadeautjes met boodschap en een klop op de schouder in Eden

zo 13 februari 2022 09.50 uur

SURHUISTERVEEN - Uiteraard zal er winst moeten worden gemaakt om de vaste lasten te dragen, maar een rinkelende kassa is niet het hoofddoel van Myrna Ploegh en Elske Hulshoff. De dames gaan op zaterdag 19 februari in Surhuisterveen van start met giftshop Eden. Het uitdelen van de evangelische boodschap en het maken van een praatje staat voor hen hoger op de prioriteitenlijst.

"We hopen de warmte van een woonkamer uit te stralen", zo luidt de wens van de Feanster dames. Vanuit de ruim zestig vierkante meter grote winkel aan De Dellen gaan ze onder meer evangelische boeken en cadeau artikelen verkopen. "Het gaat vooral om bemoedigende 'gifts' die we in een gezellige en warme sfeer aan de man willen brengen."

"Het wordt een winkel met een boodschap", glunderen Myrna en Elske die elkaar kennen via een kerkgemeenschap. Ze delen de ambitie om mensen een hart onder de riem te steken en daarbij het evangelie uit te dragen. Om tot die boodschap te komen schenken ze hun gasten veelal een bakje koffie. Een praatje is dan zo gemaakt.

Naast een jarenlange ervaring in de jeugdzorg merkte Myrna Ploegh in de tijd dat ze werkzaam was in de detailhandel op dat veel mensen behoefte hebben aan het maken van een praatje. "Ik proefde soms de nood onder de klanten", vertelt ze. "Met velen van hen had ik graag een praatje willen maken."

Er groeide een verlangen naar een eigen plekje, een eigen winkeltje. Dit verlangen legden ze in gebed voor de Heer en vrij vlot daarna kwam het pand achter de Action al snel op hun pad. Eden, zo luidt de naam die inmiddels op hun winkeltje prijkt. Dit staat voor paradijs, een zorgeloze en volmaakte plek van samenzijn.

Over het verloop van de financiën maken Myrna en Elske zich geen zorgen. "We leven in vertrouwen en geloven in de belofte van zaaien en oogsten. Iedere investering die we doen is er eentje in het koninkrijk van de Heer en iedere klop op de schouder die we uit kunnen delen is winst."