Officier van justitie verstaat geen Fries: 'Ik ben gewoon een Groninger'

za 12 februari 2022 15.05 uur

LEEUWARDEN - Rechtbankvoorzitter Bert Dölle was vrijdag duidelijk 'not amused’ met de mededeling van officier van justitie Martin Scharenborg dat hij geen Fries verstaat. Dölle wond er geen doekjes om: hij gaat de kwestie aankaarten bij het Openbaar Ministerie (OM).

Fries passief beheersen

Vanaf januari 2014 mag er tijdens zittingen in de rechtbanken van Leeuwarden, Groningen en Drenthe – rechtbank Noord-Nederland – Fries worden gesproken. Van rechters en officieren van justitie wordt verwacht dat ze in elk geval het Fries passief beheersen, met andere woorden dat ze Fries kunnen verstaan.

Andere rechtbanken in Nederland

Bij andere rechtbanken in Nederland mag ook Fries worden gesproken, mits de verdachte - of het slachtoffer - aannemelijk kan maken dat hij of zij zich niet goed in het Nederlands kan uitdrukken. De rechtbank moet ervoor zorgen dat er een tolk paraat staat.

'Als het te plat wordt, versta ik het niet'

In de zaak waar Scharenborg vrijdag als dienstdoende officier optrad, stonden twee mannen terecht. Een van hen, een 71-jarige inwoner van Wâlterswâld, gaf meteen aan dat hij Fries wenste te spreken. Scharenborg gaf te kennen dat hij de taal niet of nauwelijks beheerst. "Ik ben gewoon een Groninger, als het te plat wordt dat versta ik het niet..."

'Iedereen moet Fries kunnen verstaan'

"Dan hebben we een probleem, ik wil niet dat de verdachte daar nadeel van ondervindt", reageerde Dölle. De voorzitter gaf aan dat hij van plan is contact op te nemen met het OM. "Ik vind dat iedereen Fries moet kunnen verstaan". De zaak is uiteindelijk toch behandeld. De officier bleek beter Fries te verstaan dan hijzelf van tevoren had ingeschat. Desalniettemin kan het OM een brief op poten van rechter Dölle tegemoetzien.