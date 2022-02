Haitsma Beton levert 88 betonnen kokerliggers voor Torenvlietbrug

za 12 februari 2022 09.46 uur

KOOTSTERTILLE - Haitsma Beton uit Kootstertille leverde onlangs 88 prefab betonnen koperliggers voor de nieuwe Torenvlietbrug over de Oude Rijn in Leiden. Naast de bestaande brug wordt een nieuwe brug geplaatst met drie rijstroken.

De bestaande brug wordt opnieuw ingericht en krijgt 2 rijstroken en een fietspad (2 richtingen). De opbouw van de nieuwe brug is op zich niet heel uitzonderlijk, maar de beperkt beschikbare ruimte op de bouwplaats maakt het plaatsen van de betonnen kokerliggers een uitdagende klus. Bovendien geldt er een strakke planning. Zeven van de acht velden liggen inmiddels op hun plek, in februari volgt de laatste.

Schaarse ruimte

In totaal worden 88 prefab betonnen kokerliggers – HKP-liggers (veld- en randliggers) van Haitsma Beton geplaatst, die zijn verdeeld over 8 velden. Zo wordt de totale bruglengte van circa 210 meter overspannen. De lengte van de liggers varieert van 17,0 tot 27,9 meter en het gewicht varieert tussen de 38 en 58 ton. Daarmee gaat het niet om extreme afmetingen of gewichten; de liggers zijn met een 700 ton zware mobiele telekraan te monteren. De schaarse ruimte die beschikbaar is voor de kraan betekent dat er flink moest worden gepuzzeld.

Voor elk veld moet een andere plek voor de kraan worden gekozen. Een deel van de liggers wordt vanaf het maaiveld op hun plek gelegd, een ander deel is vanaf een aangelegd brugveld gemonteerd. In november is het eerste veld van 9 liggers en 2 randliggers gemonteerd. In januari zijn zes velden geplaatst; in februari volgt de laatste.

Rekenwerk

Het monteren van liggers vanaf het in november aangelegde brugdek maakt dit project bijzonder. "Een kraan plaatsen op een pas aangelegd brugdek, dat komt niet vaak voor," vertelt Bert van den Berg, projectleider bij Haitsma. Hij was de afgelopen dagen aanwezig bij de montage van de zes velden. De montage is goed verlopen, vertelt hij. "Dat is te danken aan de goede voorbereiding. Voorafgaand is berekend of het aangelegde brugdek sterk genoeg zou zijn om de kraan te dragen. Naast de sterkte van het dek, was echter ook de breedte van het brugdek iets om rekening mee te houden. Het brugdek is niet zo breed, maar de kraan paste er net op."

Eind februari volgt de aanleg van het laatste veld. Daarna volgt de opbouw van het dek en het asfalteren van de nieuwe brug. De verwachting is dat de nieuwe brug in de zomer van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Metamorfose

Naast de bouw van de nieuwe brug wordt ook de oude brug aangepakt. Deze ondergaat een metamorfose. De randliggers van de oude brug worden voorzien van dezelfde kunststof randelementen met geïntegreerde spijlleuningen als de nieuwe brug. Verder wordt het beweegbare brugdeel vervangen door een vast brugdek van dezelfde HKO-liggers als in de nieuwe brug.

Tweeling

Daarmee wordt het een vaste brug. Omdat dit vaste deel zwaarder is dan het stalen brugdek, moet een aantal pijlers worden verstevigd. Door de aanpassingen aan de bestaande brug hebben beide bruggen straks dezelfde uitstraling. Een identieke tweeling dus, maar dan wel met een enorm leeftijdsverschil.