Belaging en bedreigingen in zaak van 15 jaar oude kluisroof – eis 7 en 4 maanden cel

vr 11 februari 2022 16.00 uur

LEEUWARDEN - Ruim vijftien jaar nadat er uit zijn woning in Wâlterswâld een kluis werd gestolen, werd de eigenaar getipt over de mogelijke daders. De man stapte naar de politie, maar dat leverde niets op. En dus ging de Wâlterswâldster, 71 jaar inmiddels, samen met zijn voormalige schoonzoon (38), op eigen houtje achter de vermeende inbrekers aan.

Kluis in 2006 gestolen

Vrijdag stonden de twee mannen terecht wegens afpersing en belaging. Twee van de drie mannen die ze ervan verdachten dat ze in 2006 de kluis - met daarin duizenden euro’s - hadden gestolen, hadden eind 2019 en begin 2020 sms’jes, mailtjes en telefoontjes gekregen die volgens het Openbaar Ministerie (OM) als bedreigend beschouwd kunnen worden. In januari kreeg een van de mannen een seintje van een voetbalmaat dat drie personen in de kroeg waren geweest en naar hem op zoek waren.

"Je bent nu aangeschoten wild"

De man ontving een sms’je: "Je bent nu aangeschoten wild". En hij kreeg een mailtje dat hij moest betalen, "Anders ga je voor de bijl". De Wâlterswâldster zou dagen achter elkaar bij de man door de straat zijn gereden. Buren van de andere man die werd verdacht van de kluisinbraak kregen briefjes in de bus, dat ze bij een drugscrimineel en een inbreker in de straat woonden.

Politie gefaald

De verdachten zouden ook bij de andere man aan de deur zijn geweest en ze zouden de partner hebben gewaarschuwd dat er 'premiejagers' op ze af werden gestuurd. De vrouw was zo bang dat ze was ondergedoken en de kinderen niet naar school durfde te doen. De Wâlterswâldster ontkende het overgrote deel van de aantijgingen niet. Hij vond dat de politie had gefaald en was er heilig van overtuigd dat hij in zijn recht stond.

Opdracht gerechtshof

Het onderzoek naar de kluisroof was weliswaar op niets uitgelopen, maar de man heeft het via een zogeheten Artikel 12-procedure wel voor elkaar gekregen dat het gerechtshof opdracht gaf dat er in die zaak alsnog getuigen gehoord moeten worden. De verdachte had meteen naar het hof moeten stappen in plaats van voor eigen rechter te spelen, opperde officier van justitie Martin Scharenborg.

'Gedrag is hartstikke fout'

De officier kon zich de frustratie indenken, maar de Wâlterswaldster en zijn schoonzoon hadden ander moeten handelen, ook al zouden de mannen waar ze achteraan zaten de kluis hebben gestolen. "Zelfs al komt er een veroordeling uit, dan nog is dit gedrag hartstikke fout", aldus Scharenborg. Scharenborg eiste voor de 71-jarige een celstraf van zeven maanden en zeven maanden voorwaardelijk, plus een contactverbod voor de slachtoffers en een locatieverbod voor hun woonplaatsen.

Schoonzoon kleinere rol

De rol van de schoonzoon was beduidend kleiner geweest en de eis was dan ook een stuk lager: een celstraf van vier maanden plus vier maanden voorwaardelijk. Klaas Wielenga, advocaat van de schoonzoon, vond dat zijn cliënt integraal moest worden vrijgesproken. De Wâlterswâldster voelde zich vooral slachtoffer. "Het is duidelijk dat ze het hebben gedaan. Ik laat het aankomen op de nieuwe zaak", zei hij resoluut.



De rechtbank doet op 25 februari uitspraak.