Dokkum hoofdrol in Het verhaal van Nederland

do 10 februari 2022 10.35 uur

DOKKUM - Met veel lof is de landelijke serie 'Het verhaal van Nederland' nu al ontvangen. Woensdag 16 februari is Dokkum aan de beurt.

In de 10-delige televisieserie neemt acteur en verteller Daan Schuurmans de kijker mee langs de hoogte- en dieptepunten van onze geschiedenis. In aflevering 3 gaan we terug naar de vroege middeleeuwen (500-1000) als de Friezen het kustgebied van Nederland bewonen. Ze geloven in natuurgoden en zelfs in het brengen van mensenoffers.

De komst van christelijke missionarissen stelt hun manier van leven op de proef. Moet Radbod, koning der Friezen, zich bekeren tot het nieuwe geloof? Of juist vasthouden aan zijn eigen tradities? We horen het verhaal van Bonifatius, de missionaris die als stokoude man terugkeert naar het grondgebied van de Friezen om zijn missie om hen bekeren te voltooien. Én, om als martelaar te sterven. Daan bezoekt in de aflevering de bron van Bonifatius in Dokkum. Een geneeskrachtige bron die door toedoen van Bonifatius spontaan zou zijn ontsprongen.

Podwalk

Mensen die meer over Dokkum te weten willen komen, kunnen ook gebruikmaken van een speciaal gemaakte podcast. In deze luister podcast neemt Daan je via een podwalk mee op een historische wandeling en vertelt je alles over Bonifatius en de sporen van de Friese geschiedenis in Dokkum.

Over de TV-serie

Het verhaal van Nederland brengt geen losse feitjes of stoffige geschiedenislessen, maar aangrijpende verhalen, waarin historische gebeurtenissen tot leven komen. Gerenommeerde archeologen en historici vertellen over de meest recente wetenschappelijke inzichten. Over de gouden bergen, maar ook de schaduwkanten van onze geschiedenis.

Podwalk bij Dokkum

Voor diegenen die er graag op uit gaan en zelf de geschiedenis willen beleven zijn er 10 bijzondere podwalks ontwikkeld; gps-gestuurde audiotours waarin Daan Schuurmans je op locatie meeneemt op reis door de geschiedenis. De podwalk bij Dokkum voert je van het typisch Friese dorpje Aalsum langs het water en tussen de weilanden naar Dokkum. Deze pittoreske stad biedt een schat aan bezienswaardigheden in combinatie met het alom aanwezige water. Tijdens deze wandeling vertellen we het legendarische verhaal over Bonifatius en de kerstening van de Friezen. En gaan we op zoek naar sporen van de Friese geschiedenis in Dokkum. Een belevenis voor jong en oud.

Door de koppeling met gps weet Daan precies waar je bent. Hij vertelt je waar je naartoe moet en waar je moet kijken. De audiotours zijn te beluisteren via de podwalk app Het verhaal van Nederland (gratis te downloaden via de app stores). Meer over de podwalks lees je hier.

De uitzending is te zien op woensdag 16 februari rond 20.35 uur bij de NTR op NPO 1