Noardeast-Fryslân loopt 700.000 euro mis door 'belastingfoutje'

do 10 februari 2022 10.00 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft 683.490 euro misgelopen in een rechtszaak met netbeheerder Liander over precariobelasting. Het gaat om een fout welke in 2017 door de gemeente Kollumerland (inmiddels opgegaan in de gemeente Noardeast-Fryslân) is gemaakt. Er werd namelijk voor het betreffende jaar geen belastingtarief vastgesteld en de rechtbank heeft daarom de aanslag vernietigd.

De uitspraak van de meervoudige belastingkamer was al op 12 januari van dit jaar. Het is onbekend waarom de gemeente de tegenvaller niet bekend maakte. Een lezer wees WâldNet op de uitspraak.

Uitspraak

De rechtbank vindt dat de Verordening niet anders gelezen kan worden dan dat enkel een tarief werd bepaald voor de belastingtijdvakken 2015 en 2016. "Er staat immers heel duidelijk 'in 2015' en 'in 2016'." De gemeente had in haar verweer aangegeven dat het zou gaan om 'vanaf'.

Tarief

In de uitspraak staat: "Dat het wel de bedoeling zou zijn geweest om met de Verordening ook voor 2017 een precariobelasting te heffen (kennelijk naar hetzelfde tarief als voor 2016), kan niet leiden tot een ander oordeel. Dat komt omdat de Verordening, wat de essentialia voor de heffing - zoals het tarief - betreft, op grond van artikel 217 van de Gemeentewet zelfstandig leesbaar moet zijn."

Foutje....

De gemeenteraad had op 18 juni 2015 een fout gemaakt bij het vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting. Er was namelijk voor 2017 geen tarief vastgesteld. Het tarief was wel vastgesteld voor 2015 en 2016. Dat het tarief voor het jaar 2016 ook zou gelden voor 2017, volgde volgens Liander niet uit de Verordening. De rechtbank ging daarin mee. Ook alle (andere) proceskosten (gemaakt door Liander) moeten betaald worden door de gemeente.

De precariobelasting wordt geheven van degene die de kabels en leidingen onder, op of boven voor openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. De belasting werd per 2022 landelijk opgeheven.