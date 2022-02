Wordt de Nederlandse gokwet nageleefd?

do 10 februari 2022 09.11 uur

LEEUWARDEN - Afgelopen jaar werd de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van online gokken aangepast. Voorheen was online gokken uitsluitend mogelijk bij onderdelen van de Nederlandse Loterij. TOTO is hier een goed voorbeeld van. Sinds 1 oktober mogen ook internationale partijen Nederlandse klanten toelaten tot hun online casino. Charifa Sikkes, schrijfster bij TopCasinoBonus zegt dat het aanbod aan legale online casino’s fors is toegenomen. Met name BET365 profiteert hiervan, daar veel klanten van illegale partijen zijn overgestapt naar een legale optie. Een voorbeeld van een partij die nog geen Nederlandse klanten aan mag nemen is het voorheen populaire Unibet. Voor de offline casino’s verandert er niets.

Casino’s zonder vergunning sluiten hun online deuren

Een partij als Unibet kreeg oktober vorig jaar geen vergunning toegekend. Dit betekent dat het hen niet wordt toegestaan om kansspelen aan te bieden aan Nederlandse gokkers. Doen zij dit wel, dan is dat in strijd met de wet. Het kan leiden tot boetes, al blijkt dat in de praktijk vaak erg lastig te zijn. Een partij als Unibet is niet in Nederland zelf gevestigd. Wel verkleint het de kans dat zij op een later moment alsnog een vergunning toegekend krijgen in Nederland. Mogelijk vindt er in de loop van 2022 een nieuwe ronde met het toekennen van vergunningen plaats bij de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Gokkers hebben baat bij een legale partij

Niet alleen voor een partij zonder vergunning is het onverstandig om diensten aan te bieden aan Nederlandse consumenten. Ook die consumenten zelf hebben baat bij het gebruik van een online casino met vergunning. Voornaamste voordeel hiervan zit in het feit, dat zij beschermd worden door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Mochten er conflicten ontstaan, dan zal deze partij hulp bieden bij het oplossen hiervan. Het is een veilige gedachte, wanneer je grotere bedragen zou winnen in een online casino. Daarbij bieden deze legale partijen hulp bij het voorkomen van een gokverslaving.

Vergelijk verschillende online casino’s

Specialisten op het gebied van online casino’s raden aan vooraf verschillende partijen met elkaar te vergelijken, wanneer men overweegt deel te nemen aan casinospellen in een online casino. Verschillen zitten onder meer in de geldende limieten, in de mogelijkheden die geboden worden om verslavingen tegen te gaan en in de welkomstbonussen voor nieuwe leden. Het staat mensen vrij bij meerdere online casino’s te spelen om daarmee te profiteren van verschillende bonussen. Gokken is alleen toegestaan voor Nederlanders van tenminste 18 jaar oud.