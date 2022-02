Vandalen slaan toe bij IJsbaan Drachten: veel schade

do 10 februari 2022 08.20 uur

DRACHTEN - IJsbaan Drachten is in de afgelopen periode twee keer slachtoffer geworden van inbraak en vandalisme. De eerste inbraak werd op 4 februari ontdekt. Er is onder andere een brandblusser gestolen en er werden meerdere spullen vernield. Ook is er vandalisme gepleegd aan het interieur.

Net nadat alles weer op orde was gebracht, was het gebouw van de ijsvereniging aan de Noorderdwarsvaart weer doelwit. In de nacht van dinsdag op woensdag wisten onbekenden wederom binnen te dringen. Ook deze keer werden veel spullen vernield. Het is nog niet bekend of er ook bezittingen zijn weggenomen.

De politie is op de hoogte van de gebeurtenissen. Mocht u iets verdachts hebben gezien dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Ook kunt u contact opnemen met het bestuur van IJsbaan Drachten via 06-83259423.

