Haitsma Beton vertrekt als brug niet snel wordt versterkt

wo 09 februari 2022 15.33 uur

KOOTSTERTILLE - De kans bestaat dat Haitsma Beton uit Kootstertille vertrekt uit het dorp als de brug niet snel wordt versterkt. De brug wordt vaak gebruikt voor het vervoer van zware heipalen en de huidige situatie zorgt ervoor dat het bedrijf een onzekere toekomst in Kootstertille heeft.

Directeur Wim Comello maakte zijn zorgen kenbaar bij een zitting van de provinciale bezwarencommissie in Leeuwarden. Zo meldt de Leeuwarder Courant. Comello vreest dat er nieuwe afsluitingen van de brug komen vanwege de slechte staat van het bouwwerk. In dat geval zou zijn vrachtverkeer opnieuw tientallen kilometers moeten omrijden tot de Wâldwei/A7.

Volgens Comello was in 2014 al bekend dat de brug in slechte staat was. Dat bleek destijds uit een onderzoek. Er is in de jaren daarna nooit actie ondernomen. De directeur hoopt dat de provincie en Rijkswaterstaat op korte termijn in actie komen om de brug tijdelijk te versterken.