Bijzondere overkapping geplaatst bij station FeanwÃ¢lden

Bijzondere overkapping geplaatst bij station Feanwâlden

wo 09 februari 2022 14.50 uur

FEANWâLDEN - Op woensdag ging er een groot transport naar Feanwâlden. Een grote stalen abri, bestemd voor het stationsgebouw verliet de spuiterij van Sealteq in Sumar. Het bushokje van 22 ton ging eerder - op 25 januari - van Feanwâlden naar Sumar voor het spuitwerk.

De bijzonder vormgegeven overkapping vormt de afronding van de herinrichting van het gebied rondom het station. Vorig jaar werd het naastgelegen stationsgebouw gerenoveerd en getransformeerd tot lunchroom De Ferbining.

De overkapping is volledig gemaakt van plaatstaal en weegt ca. 24-ton en heeft een afmeting van ongeveer 8 bij 4 bij 4 meter. Als een stalen origami is de abri gerealiseerd uit één gevouwen stuk staal en is verder zeer ingetogen in detaillering en uitstraling.

Lokaal vakmanschap

Het object is, net zoals de rest van het stationsgebied en het park, ontworpen door Karres en Brands Landschapsarchitecten uit Hilversum. Visser Konstruktie Veenwouden BV uit Feanwâlden vervaardigde het plaatstalen gevaarte. Sealteq in Sumar heeft het object gecoat.

Wethouder Kees Wielstra: "Een knap staaltje werk van onze lokale vakmannen en -vrouwen. Deze bijzondere en ongetwijfeld spraakmakende overkapping is een schuilplaats voor de reiziger maar ook een markant herkenningspunt in het stationsplein."

Kansen in Kernen

Het stationsgebied en de omgeving in Feanwâlden is flink onder handen genomen. Dit maakte deel uit van het project Kansen in Kernen. In december werd het busstation geopend. Op de plek van de eerdere provinciale rondweg is een groen park gekomen. Het geheel is afgelopen najaar geopend.

Met het project van Kansen in Kernen is de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Damwâld, De Falom en Feanwâlden verbeterd. Samen met de dorpen is er intensief gewerkt aan de nieuwe plannen.

FOTONIEUWS