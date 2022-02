OM: oud Westereender cokedealer perst getuige af

wo 09 februari 2022 12.55 uur

LEEUWARDEN - Was het een wat onbeholpen poging om een uitstaande schuld te innen, of heeft een 27-jarige oud-cokedealer uit De Westereen een serieuze poging gedaan om iemand af te persen. Deze persoon had een belastende verklaring tegen de man afgelegd in een strafzaak waarvoor hij in juli vorig jaar is veroordeeld.

180 euro verschuldigd

De oud Westereender, inmiddels woonachtig in het Groningse Vierhuizen, beweerde dinsdag tbij de rechtbank dat de getuige hem 180 euro verschuldigd was. Met de nodige dreigementen probeerde hij de man zover te krijgen dat hij zou betalen. Hij schuwde daarbij niet om qua bedreigingen het onderste uit de kast te halen.

Raad van de Kinderbescherming

Hij had gedreigd dat er 'oorlog' zou komen en dat hij 'iemand' naar de woning van de getuige - in De Westereen - zou komen om de boel te verbouwen. Ook zou hij de Raad van de Kinderbescherming en de werkgever inlichten over het cocaïnegebruik van de getuige.

Vuurwapen

Volgens de getuige ging het helemaal niet om het innen van een schuld maar eiste de verdachte 1500 euro, omdat de man belastend over hem had verklaard in de drugszaak. De dreigementen waren volgens het slachtoffer nog een stapje verder gegaan: de verdachte zou hebben gedreigd voor 500 euro iemand met een vuurwapen op hem af te sturen.

Ontwenningskliniek

Volgens de verdachte maakte de getuige het verhaal groter dan het was. Hij werd in juli vorig jaar wegens het ruim een jaar lang dealen van cocaïne in De Westereen en omgeving veroordeeld tot een gevangenisstraf van 360 dagen - waarvan 41 dagen onvoorwaardelijk - en een werkstraf van 240 uur. Hij kreeg een enkelband en mocht een jaar lang niet in De Westereen komen. Toen het vonnis werd uitgesproken zat hij in een ontwenningskliniek.

'Verkeerde woorden'

Een paar maanden later, in oktober vorig jaar, kwamen de bedreigingen. Hij zou weer aan de coke hebben gezeten toen hij de getuige bedreigde. Hij gaf toe dat hij 'verkeerde woorden' had gebruikt. "Daar heb ik spijt van", zei hij, terwijl hij zich in de zittingszaal tot het slachtoffer wendde. Hij voegde eraan toe dat de getuige hem wel had 'genaaid'. "We hadden afgesproken dat hij niks zou zeggen".

'Kan ze niet verstaan'

De getuige had via Slachtofferhulp verzocht om een locatie- en contactverbod. Dat zag de verdachte niet echt zitten. Hij heeft vrienden wonen in De Westereen. "Daar kom ik graag op bezoek. Ik ben er opgegroeid, ik vind het niet kunnen dat ik daar niet mag komen". Terug naar Vierhuizen - momenteel zit hij gedetineerd - ziet hij niet zitten. "Ik kan ze daar niet verstaan", aldus de verdachte.

'Wrok omzetten in geld'

Officier van justitie Lara Jonkers vond dat de verdachte in elk geval 150 dagen van de vorig jaar opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf moet uitzitten. Ongeacht het bedrag waar het om ging, had de man zich volgens de officier wel degelijk schuldig gemaakt aan een poging tot afpersing. Jonkers: "Hij heeft zijn wrok willen omzetten in geld". Voor de afpersing eiste de officier negen maanden cel, plus het locatie- en contactverbod.

Straf gelijk aan voorarrest

Advocaat Bart Canoy gaf toe dat zijn cliënt dingen heeft gezegd 'die ontoelaatbaar zijn". Maar dat was enkel om zijn eigen geld terug te krijgen, opperde de raadsman. Een straf gelijk aan het voorarrest zou wat Canoy betrof toereikend zijn.

De rechtbank doet op 22 februari uitspraak.