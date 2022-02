Automobilist ramt bijna de gevel van een woning

ma 07 februari 2022 17.45 uur

DROGEHAM - Het had niet veel gescheeld of een automobilist had maandag bij een aanrijding de gevel van een huis geramd. Het ongeval vond omstreeks 16.15 uur plaats op de Hamsterpein tussen Drogeham en Augustinusga. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij.

Het ongeval kon gebeuren toen een automobiliste rechtsaf haar woonerf wilde oprijden. De automobilist die achter haar reed, dacht dat ze linksaf wilde slaan en merkte te laat op dat dat niet het geval was. De bestuurder zou rechts inhalen maar een aanrijding volgde. Zijn grijze auto schoot vervolgens door en kwam in de voortuin van het huis tot stilstand. De gevel werd op een paar centimeter na niet geraakt.

De politie is ter plaatse gekomen om samen met de betrokkenen de aanrijding af te handelen.

