Auto's in botsing op Rykswei bij Jistrum

ma 07 februari 2022 12.19 uur

KOOTSTERTILLE - Twee auto's kwamen maandag rond het middaguur met elkaar in botsing op de Rykswei (N355) bij Jistrum. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

De politie en ambulance werden precies om 12.00 uur gealarmeerd voor het ongeval. Een bestuurder had een automobilist van rechts over het hoofd gezien. Deze bestuurder kwam vanaf de Kooiweg en zou de Rykswei oprijden. Bij het oprijden van de parallelweg werd de auto, die van rechts kwam op de parallelweg, over het hoofd gezien, een aanrijding was het gevolg.

Onder de inzittenden waren een man en een jongetje. Zij werden door het ambulancepersoneel onderzocht op eventuele verwondingen. Ze kwamen uiteindelijk met de schrik vrij. Het jongetje kreeg van de hulpdiensten een Good Bear als troost.

Een berger is ter plaatse gekomen om de beschadigde voertuigen af te voeren.

FOTONIEUWS