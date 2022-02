Internationaal dansgezelschap te zien in Theaterkerk

ma 07 februari 2022 11.20 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - Op zondag 13 februari om 16.00 uur presenteert het dansgezelschap Ivgi&Greben de voorstelling 'Nice to meet you!' in Theaterkerk Nes. "We zijn blij dat we weer open zijn, al is het nog met een derde van de capaciteit", stelt directeur Anke Bijlsma van Theaterkerk Nes. Overigens komt het voor de setting van deze dansvoorstelling goed uit dat er minder publiek is toegestaan.

In Nice to meet you! presenteert het choreografenduo Uri Ivgi en Johan Greben, hun acht dansers afkomstig uit verschillende Europese landen. "Het is een mooie kans om een professioneel dansgezelschap in actie te zien", vertelt Anke Bijlsma die de voorstelling zelf al gezien heeft. "Het is voor een breed publiek een fantastische beleving; de lichaamstaal, de expressie en dat alles op hoog niveau", zegt Anke. Dat het publiek om de dansvloer heen zit maakt het volgens haar extra speciaal.

Ivgi&Greben maakt als nieuw gezelschap in Friesland expressieve, rauwe dansvoorstellingen van internationaal niveau. Nice to meet you! is een intieme voorstelling geworden waarin dansers zich heel open en kwetsbaar voorstellen aan het publiek. Ivgi en Greben zijn verantwoordelijk voor de choreografie, terwijl de groep jonge professionele dansers deze choreografie uitvoeren. De sfeer is intiem en speels. De bewegingstaal is aards en specifiek, geënt op de verschillende culturen van het duo. Uri Ivgi komt uit Israël, Johan Greben is Leeuwarder van oorsprong. Samen verenigen ze uitersten.

Als culturele instelling vindt Anke Bijlsma het belangrijk alle facetten van kunst in de theaterkerk te laten zien. "Voor de inwoners van deze regio is het een unieke kans om dit professionele dansgezelschap in actie te zien. De voorstelling is door de aanvangstijd van 16.00 uur ook geschikt voor jongeren die geïnteresseerd zijn in dans. Dus liefhebbers die hier bij willen zijn raad ik aan snel een kaartje te kopen."

Voor meer informatie en/of tickets zie www.theaterkernes.nl