Huis van de maand: Betonwei 44 te Harkema

ma 07 februari 2022 11.05 uur

HARKEMA - Bijzonder wonen op een unieke idyllische plek in een prachtig gebied waar u optimaal kunt genieten van het buitenleven met veel privacy, rust, ruimte, natuur en u ook nog eens alle voorzieningen binnen handbereik heeft. Dat kan in deze riante woning met bijgebouwen, een royale tuin met grote vijverpartij en gelegen op een perceel van totaal ca. 7.320 m2.

De woning is gebouwd in 1987 en onder architectuur in 2002 verbouwd tot de comfortabele woning die het nu is. Deze ingrijpende verbouwing is uitgevoerd met veel oog voor detail waarbij er steeds is gekozen voor een hoogwaardig afwerkingsniveau. Het is volledig geïsoleerd en wordt verwarmd door een HR combiketel van Nefit uit 2002 en de in de woonkamer staande leemsteenkachel, welke is aangesloten op de cv-installatie waardoor er zeer energiezuinig gestookt kan worden. De woonkamer en de badkamer zijn voorzien van vloerverwarming. Tevens wordt er door de nieuwe zonnepanelen uw eigen duurzame energie geproduceerd.

De indeling van de woning is als volgt:

Entree, hal met toilet voorzien van een wandcloset en fontein, meterkast en trapopgang, de lichte tuingerichte split level woonkamer met eetgedeelte, de leemsteenkachel en een toegang naar de serre van maar liefst 23 m2, de open keuken met een nieuwe moderne keukenopstelling voorzien van inbouwapparatuur, een hal met trapopgang naar de eerste verdieping, de bijkeuken met witgoedaansluitingen, achter entree en een toegang tot de aangebouwde garage, de geïsoleerde garage met zolderruimte, verwarming, elektra en een sectionaal deur.

Eerste verdieping:

De 1e verdieping heeft een riante overloop met een inloopkast en 4 slaapkamers waarvan één met balkon en één met een eigen trapopgang vanuit de achtergelegen hal, en de prachtige bijzondere vormgegeven badkamer met veel lichtinval, een ligbad, inloopdouche, wandcloset en twee vaste wastafels.

Tweede verdieping:

De tweede verdieping heeft een overloop met aansluitend een walk-in kast en een slaapkamer die u een fraai uitzicht over het perceel biedt. Het woonhuis staat op een perceel van maar liefst 7.320 m2 die grotendeels is omsloten door houtwallen en een water. Deze besloten ligging biedt u veel privacy en rust waardoor u optimaal van de natuur in uw tuin kunt genieten. Vanwege de vele beglazing en de mooie zichtlijnen in de woning vormt de tuin een belangrijk verlengstuk van de woonruimte. Verder is de tuin ingericht met fraaie beplanting, een groot gazon en een vijverpartij. Op de tuin staat de grote houten schuur met overkapping die ca. 70 m2 groot is. Een onderdeel van het perceel is de Muntsegroppe. Het bestrate, afgesloten gedeelte van het perceel biedt ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

De Muntsegroppe is een van de bekendste zandwegen in de gemeente Achtkarspelen. Het pad was vroeger de verbindingsweg vanaf het klooster Olijfberg via Mariengraf naar het in Smallingerland gelegen Klooster te Smalle Ee. Het landschap rondom de Muntsegroppe wordt gekenmerkt door kleine weilanden, oude paadjes maar vooral door pingoruïnes en mooi intact gebleven houtwallen en Elzensingels.

Het geheel is gunstig gelegen ten opzichte van de vele voorzieningen die Harkema te bieden heeft op het gebied van basisscholen, winkels en sportaccommodaties. Ook het levende en voorziening rijke centrum van Surhuisterveen is onder handbereik gelegen. Tevens een zeer goede ontsluiting in de richtingen Leeuwarden, Drachten en de A7 (Groningen-Heerenveen).

Is uw interesse voor deze unieke locatie gewekt? Maak dan een afspraak voor een bezichtiging en om de uitgebreide fotoreportage van de binnenzijde te bekijken. Klik hier voor meer informatie over de woning.