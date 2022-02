Centrale As twee uur dicht na ongeval in aquaduct

ma 07 februari 2022 10.33 uur

BURGUM - De Centrale As is maandag rond 10.15 uur afgesloten voor het verkeer vanaf de ovonde Hurdegaryp naar Burgum. In het aquaduct van Burgum vond een aanrijding plaats met twee busjes. Er ontstond een ravage op de weg.

Even na 10.00 uur werden de politie opgeroepen voor het ongeval. Het is nog onbekend hoe het ongeval kon gebeuren. Eén van de inzittenden is later naar de huisarts gegaan om zich te laten onderzoeken.

Omleiding

Het verkeer werd kort na het ongeval enige tijd door de politie omgeleid bij de ovonde Hurdegaryp. Een berger heeft de zwaar beschadigde bussen afgevoerd.

Schoonmaken

​Even rond 11.00 uur kon het verkeer dat bijna een uur heeft moeten wachten, weer langs de ongevalslocatie passeren. De weg is daarna schoongemaakt en rond het middaguur werd bij de ovonde van Hurdegaryp de Centrale As richting Nijega weer vrijgegeven voor alle verkeer.

In de file ontstond op een zeker moment nog een pechgeval. De berger heeft deze personenauto ook nog opgehaald en afgevoerd.

