Oud en nieuw: 'ingrijpen bij ongeregeldheden in Gorredijk was niet nodig'

zo 06 februari 2022 19.50 uur

GORREDIJK - Er was volgens de gemeente Opsterland (en politie) geen noodzaak om in te grijpen tijdens de jaarwisseling in Gorredijk. In het eerste uur van 2022 verzamelde zich een grote groep mensen bij de brug aan de Hoofdstraat.

De politieke partij Opsterlands Belang had vragen gesteld over de kwestie nadat deze site er over had bericht. De grote groep mensen stak zwaar vuurwerk af waarbij enkele ruiten aan diggelen gingen bij de bloemist. Ook ging een alarm af bij de juwelier. De menigte en het vreugdevuur zorgde er bovendien voor dat de weg en de brug geblokkeerd werden voor het verkeer. Omdat de aanwezigheid van politie niet gewenst was, bleef de politie en beveiligers op afstand en men liet het gebeuren.

Het gemeentebestuur spreekt in de antwoorden over een 'gemoedelijke sfeer' midden in het centrum van Gorredijk. Het college wil het niet 'terugtrekken' noemen. "Nee, de berichtgeving op WâldNet is onjuist. Er is geen enkel moment spake geweest van een terugtrekkende politie." Wel wijst het college op het feit dat de veiligheid van de hulpverleners op nummer 1 staat, gevolgd door 'openbare orde en veiligheid' en het handhaven van de coronamaatregelen en vuurwerkverbod.

"Daarbij was de verwachting dat politie-ingrijpen escalerend zou werken. In overleg met de politie heeft daarom de beveiliging de groep jeugd op afstand gemonitord. Gelet op gemoedelijke sfeer was ingrijpen niet aan de orde i.c. niet nodig."

Geen dader gepakt

De politie heeft geen werk gemaakt om de dader te achterhalen die verantwoordelijk is voor het sneuvelen van het winkelruit. De gemeente Opsterland laat weten: "Er is niet sprake geweest van intimidatie richting politie (en beveiliging). Vanzelfsprekend betreuren wij het dat er een winkelruit van een bloemenzaak is gesneuveld. De eigenaar van de bloemenzaak heeft de mogelijkheid tot het doen van aangifte."

Beveiligers op afstand

Op de vraag waarom de politie en beveiliging zich niet zichtbaar op afstand hield antwoordt het college: "Zoals eerder aangegeven heeft de polite niet een terugtrekkende beweging gemaakt en heeft zij zich ook niet laten intimideren door een groep jeugd. De beveiliging heeft de groep nauwlettend in de gaten gehouden en stond in direct contact met de politie. Indien opschaling (ME) en politie-ingrijpen wel nodig waren geweest, had de politie dit niet nagelaten. Gezien het vooraf afgesproken handelingskader en de gemoedelijke sfeer is weloverwogen de keuze gemaakt om niet in te grijpen."

Vertrouwen op politie

Ondanks het feit dat er winkelruiten aan diggelen gingen, vindt het college dat de politie goed heeft gehandeld. "De gemeente staat achter het handelen van de politie. Inwoners kunnen erop vertrouwen dat de politie zich niet laat intimideren en zal ingrijpen wanneer dat noodzakelijk is of wanneer en situatie dat verlangt."