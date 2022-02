Spookrijder (77) op Wâldwei raakt twee auto's

zo 06 februari 2022 11.26 uur

LEEUWARDEN - Twee auto's zijn zaterdagavond beschadigd geraakt bij het uitwijken voor een spookrijder. De 77-jarige automobiliste uit Leeuwarden reed over de Wâldwei (N31) van Drachten naar Leeuwarden. Via de verkeerde afslag kwam ze op de verkeerde weghelft terecht.

De spookrijdster werd gelijk gemeld op de radio maar toch ging het zo'n tien minuten later mis. Twee automobilisten die haar tegenkwamen, moesten uitwijken. Hun voertuig raakte bij de actie beschadigd. De tocht eindigde onder Leeuwarden. De hulpdiensten werden even voor 19.00 uur gealarmeerd voor het ongeval.

Het rijbewijs van de vrouw is door de politie in beslag genomen en de auto is door een berger weggesleept.