Ryptsjerk: automobilist (37) kijkt te diep in glaasje

zo 06 februari 2022 09.43 uur

RYPTSJERK - Een 37-jarige automobilist moest zaterdagavond een taxi bestellen om alsnog thuis te komen. De Leeuwarder werd omstreeks 23.55 uur door de politie betrapt op te veel alcoholgebruik. Dat gebeurde tijdens een controle in Ryptsjerk.

De autobestuurder blies A/G en is daarna meegenomen naar het bureau. De ademanalyse gaf een uitslag van 485 ugl. Er is proces-verbaal opgemaakt. De bestuurder en passagier zijn daarna per taxi thuisgekomen.