Auto op de kop: één gewonde

za 05 februari 2022 22.12 uur

DE WILP - De bestuurder van een auto is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Bremerweg in De Wilp. De aanrijding vond omstreeks 21.40 uur plaats en de auto kwam op de kop tot stilstand.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Het slachtoffer is door het personeel van de ambulance opgevangen voor behandeling. Het slachtoffer is daarna per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

