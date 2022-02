Inbraakgolf in Tytsjerksteradiel: politie plaatst tekstkar

za 05 februari 2022 15.35 uur

RYPTSJERK - Een door de politie geplaatste tekstkar op de Westerdijk (N361) bij Ryptsjerk moet er voor zorgen dat inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel gewaarschuwd worden voor de vele inbraken aldaar.

Vooral in de Trynwâlden is het raak. In december 2021 en januari 2022 zijn er maar liefst negentien inbraken gepleegd. De politie heeft meerdere buurtonderzoeken gedaan maar er zijn tot op heden nog geen daders aangehouden.

Zelfde werkwijze

De dieven hebben het vaak gemunt op vrijstaande woningen en gaan bijna altijd op dezelfde manier te werk. Ze komen binnen via een raam of een deur, doen de gordijnen dicht en halen vervolgens de gehele woning overhoop

'Voetjesactie'

De politie en medewerkers van de gemeente hebben donderdag meer dan 200 gesprekken gevoerd in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het doel van deze 'voetjesactie’ is om bewoners alert te maken en te wijzen op onder andere de risico’s van onafgesloten ramen en deuren. De politie heeft hierbij verzocht om bij een verdachte situatie altijd 112 te bellen.

Schoenafdruk van een insluiper

Bewoners werden aangesproken als er niet afgesloten ramen, deuren of schuren werden aangetroffen. Als er niemand thuis was, werd er een kartonnen 'voetje' achtergelaten. Hierop valt te lezen dat de schoenafdruk ook van een insluiper had kunnen zijn.