Voedselbank Dantumadiel verhuist naar gemeentehuis

za 05 februari 2022 10.14 uur

DAMWâLD - De Voedselbank Dantumadiel heeft een nieuwe locatie, namelijk het gemeentehuis in Damwâld (Hynsteblom 4). Vrijdag tekenden wethouder Rommy Kempenaar en het bestuur van de Voedselbank, Alle Flootman, Metsje de Vries en Herman de Hoop, de huurovereenkomst. De verhuisdatum is nog onbekend.

Gezamenlijke belangen

Iedere week komen gezinnen en alleenstaanden die financieel (tijdelijk) moeilijk rond kunnen komen bij de Voedselbank voor eten, kleding en speelgoed. Naast het uitdelen van eten, kleding en speelgoed heeft de Voedselbank ook een verwijsfunctie naar officiële instellingen. Wethouder Rommy Kempenaar knijpt in zijn handen met de komst van de voedselbank naar het gemeentehuis. "Het is een prachtige koppelkans op het vlak van armoedebestrijding, schuldhulpverlening en participatie." vertelt Rommy Kempenaar. "Op deze locatie is professionele hulp laagdrempelig en dichtbij."

Afgeschermd deel van het gemeentehuis

Via een eigen ingang aan de Roggeblom kunnen klanten de voedselpakketten ophalen. Op deze manier blijft de privacy van de klanten gewaarborgd. "Het is natuurlijk vreselijk dat een voorziening zoals deze nodig is in onze gemeente, maar zolang dat het geval is, is het belangrijk dat zij snel plek hebben. De voormalige bibliotheek in het gemeentehuis is qua ruimte erg geschikt." aldus Rommy Kempenaar. Meer informatie over de invulling van de Voedselbank wordt bekend zodra de nieuwe locatie is ingericht. Tot die tijd kan men nog bij Lytse Loane 1C terecht. Het huidige huurcontract verloopt op 1 oktober 2022

Voor iedereen die dat nodig heeft

Ruim dertig vrijwilligers zetten zich iedere week in om onder andere voedselpakketten klaar te maken en uit te delen. De Voedselbank benadrukt dat iedereen die het nodig heeft, welkom is bij de Voedselbank. De eerste uitgifte vond plaats op 23 december 2011 vanuit de Doopsgezinde kerk in Damwâld. Voormalig wethouder Dijksterhuis opende de Voedselbank en er waren 7 klanten. Na een verhuizing en verbouwing aan de Lytse Loane was daar de eerste uitdeel op 5 oktober 2012 voor 30 klanten. Momenteel heeft de voedselbank meer dan 50 klanten.