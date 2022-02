Dijkstra Draisma geselecteerd voor bouwteam Nieuwe Stelp

za 05 februari 2022 10.09 uur

HOLLUM - Bouwgroep Dijkstra Draisma is via een Europese aanbesteding geselecteerd als de bouwteampartner voor de bouw van De Nieuwe Stelp. Als de raad ermee instemt gaat het bouwbedrijf uit Dokkum straks de nieuwbouw realiseren, en brengt het nu al zijn specifieke bouwkennis in bij de uitwerking van het ontwerp van architect Sara van Popta. De gemeente en het bouwbedrijf tekenden vrijdag de bouwteamovereenkomst.

"Nu de aannemer geselecteerd is, kan deze meedenken om tot een efficiënt bouwsysteem te komen", schrijf het college. "Uiteindelijk zal dit leiden tot een begroting op basis waarvan een kredietvoorstel bij de gemeenteraad kan plaatsvinden."

Het college schrijft ook dat het in die bouwbegroting vooralsnog alleen de aanpassingen aan Ons Hol zal meenemen die nodig zijn voor de integratie met de nieuwbouw. Groot onderhoud en verduurzaming van Ons Hol worden voor de duidelijkheid apart begroot.

Aanvankelijk was het college van plan om al in februari een kredietvoorstel neer te leggen bij de raad. Dat krediet zou dan taakstellend zijn, omdat het ontwerp immers nog niet tot in detail is uitgewerkt. Aan die volgorde kleven risico’s, die op verzoek van de raad in kaart zijn gebracht. Op grond daarvan stelt het college nu voor om toch voorrang te geven aan de uitwerking van het ontwerp en tegen de zomer een volledig onderbouwd kredietvoorstel voor te leggen aan de raad.

Hoewel het kredietvoorstel daardoor later komt, verandert de planning van het ontwerp- en bouwproces niet ingrijpend. De exacte planning tot aan het kredietvoorstel wordt op dit moment afgestemd op de doorlooptijden van de ruimtelijke procedures. Het college stuurt de planning binnenkort naar de raad.