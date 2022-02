Officier: reclassering is ‘een beetje klaar’ met verdachte met dik strafblad

vr 04 februari 2022 15.10 uur

LEEUWARDEN - Als hij aan de drugs is, dan is een 44-jarige inbreker uit Leeuwarden naar eigen zeggen niet te houden. "Ik heb geen grens, ik heb ook geen rem, ik kan er niet mee omgaan". Vrijdag stond de Leeuwarder terecht omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een inbraak in het gebouwencomplex waar de manege en de Dairy Academie aan de Sanjesreed in Oentsjerk zijn ondergebracht.

Kruiwagen met computerapparatuur

In het complex was ingebroken in de nacht van 23 op 24 oktober vorig jaar. De eigenaar sloeg alarm nadat hij in één van de panden twee lichtjes zag, waarschijnlijk veroorzaakt door twee zaklampen. Na lang zoeken trof de politie de verdachte aan, verscholen onder een shovel. Naast de shovel stond een kruiwagen met computerapparatuur, afkomstig uit een van de panden waar was ingebroken.

Chaletjes en caravans

De Leeuwarder beweerde dat hij niets met de inbraken van doen had. Hij zou zijn meegereden met iemand – een zekere 'Danny'- die hem chaletjes en caravans zou laten zien. Hij zat in de nachtopvang, maar daar voelde hij zich totaal niet op zijn plek. Onderweg zou de andere man, hij kende alleen de voornaam, gezegd hebben dat hij andere plannen had en in Oentsjerk wilde inbreken.

Schroevendraaier en sleutelbos

"Daar wilde ik niks mee te maken hebben", zei de verdachte. Hij zou in de auto zijn gebleven terwijl de andere man aan het inbreken was. De Leeuwarder zou alleen de instructie hebben gekregen om alarm te slaan als er iemand aan kwam. Toen de politie hem fouilleerde had de verdachte een schroevendraaier en een sleutelbos op zak, met sleutels van het complex.

'Een kogel door de kop jagen'

Dat hij sleutels op zak had, kon de Leeuwarder zich niet voorstellen. Van de schroevendraaier zei hij dat hij er wel vaker eentje bij zich had. Hij had zich voor de politie verstopt omdat hij bang was dat hem iets zou overkomen. Hij had de agenten horen praten. "Ze hadden het over junkies en dat ze ze het liefst een kogel door de kop wilden jagen". Hij had 'één domme fout' had gemaakt, vond hij: "Dat ik bij die man ben ingestapt, dat had ik niet moeten doen."

Zware metalen kluis

In de kantine van de manege hadden de inbrekers drie kratten bier klaargezet en de frituur stond aan. Uit de vriezer was een doos snacks gehaald. Ook was er een zware metalen kluis verplaatst. De auto waar de inbrekers van gebruikmaakten, een Citroën Berlingo, was een dag eerder gestolen in Augustinusga. Op 29 september had de Leeuwarder de voordeur vernield van de woning van zijn toenmalige vriendin in De Westereen. De man ontstak in woede toen zijn vriendin hem niet binnen wilde laten.

Te boek als veelpleger

De verdachte is bekend bij politie en Justitie, hij heeft een strafblad van 30 pagina's. Hij liep in twee verschillende proeftijden toen hij in Oentsjerk werd aangehouden. Hij gebruikt drugs - GHB, speed en cocaïne - en heeft een lange historie van behandelingen, zowel klinisch als ambulant. Hij staat te boek als veelpleger. Als hij eenmaal in een situatie zit waar hij structuur krijgt, zoals nu in de gevangenis, dan functioneert hij wel goed.

Reclassering is klaar met de verdachte

Zelf wil hij graag behandeld worden en in een beschermde woonvorm opgenomen worden. "Ik heb die hulp nodig", merkte hij op. Hij heeft genoeg kansen gehad, vond officier van justitie Johan Stoffels. Volgens de officier is de reclassering 'een beetje klaar' met de verdachte. De reclassering was eigenlijk zover dat ze vonden dat de Leeuwarder de ISD in moet, een verplichte opname in een kliniek voor veelplegers. Maar de Leeuwarder voldoet niet aan de vereisten voor het opleggen van de ISD-maatregel.

'Verdachte heeft alle kansen gehad'

Stoffels eiste een 'kale’ gevangenisstraf, zonder een voorwaardelijk deel. “Daar moeten we mee ophouden, verdachte heeft alle kansen gehad”. De officier eiste 15 maanden cel plus een boete van 200 euro voor het bezit van een alarmpistool. Ook zou de Leeuwarder twee eerder voorwaardelijk opgelegde celstraffen van 8 maanden en 39 dagen alsnog uit moeten zitten.

De uitspraak is: 18 februari.