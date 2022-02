Bestelbus op de kop in sloot, bestuurder spoorloos

vr 04 februari 2022 09.11 uur

BROEKSTERWâLD - De bestuurder van een bestelbus is donderdagnacht of vrijdagochtend op de vlucht geslagen nadat hij met zijn voertuig op de kop in de sloot was beland. Het ongeval vond plaats langs de Boargemaster Nautawei bij Broeksterwâld. De bestuurder reed richting Broeksterwâld en verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur.

Bij de ochtendgloren werd het voertuig zichtbaar voor passerende automobilisten. Omstreeks 7.40 uur zag een passant de bestelbus liggen, er werd gelijk alarm geslagen. De politie, ambulance en de brandweer kwamen ter plaatse. Het werd toen pas duidelijk dat er niemand meer in de bedrijfsbus zat.

De werkgever, een inwoner van Leeuwarden, wist niet dat zijn bestelbus gebruikt werd. De bestuurder is door de politie opgespoord en er volgt nog nader onderzoek. Ook is hem gevraagd waarom hij de plek van het ongeval verlaten heeft, zonder iets te laten horen.

Berger Boersma heeft het voertuig uit de sloot getakeld en afgevoerd.

FOTONIEUWS