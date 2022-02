Strandovergang Hollum voorlopig afgesloten

do 03 februari 2022 15.52 uur

HOLLUM - De hoofdstrandovergang van Hollum en het strand ter plaatse zijn voorlopig uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Dat meldt de gemeente Ameland. Door de storm en het hoge water zijn de betonplaten instabiel en de randen van de overgang zeer steil.

"Ga de strandovergang niet op of af en blijf uit de buurt van de steile randen." is het advies.

In de komende periode wordt op meerdere momenten wederom hoog water voorspeld, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen op de strandovergang en op het strand. De gemeente Ameland bekijkt in overleg met Rijkswaterstaat hoe de strandovergang kan worden hersteld zonder dat deze opnieuw wegspoelt bij hoog water.

Rijkswaterstaat geeft ook aan dat het risico op strandvallen de komende dagen groter is. "Dus let goed op als u dicht langs de waterlijn loopt of rijdt en blijf uit de buurt van eventuele strandval. Ga niet het water in; vooral onder water kan de oever onverwacht steil zijn."