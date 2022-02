Heel veel kaarten voor jarige Det Triemstra

do 03 februari 2022 11.36 uur

BURUM - Mevrouw Det Triemstra mag op deze 3 februari 80 kaarsjes uitblazen. Op deze heuglijke dag ontving ze veel kaartjes met felicitaties.

Det, of ook wel Detje genoemd door vele dorpsgenoten, is een vrouw met een groot hart. Een vrouw die geen verschil maakt of je rijk of arm bent, blank of gekleurd. Ze is een 'mensenmens' die elk persoon een warm hart toedraagt. Familie, vele dorpsgenoten, thuiszorg medewerkers en vele anderen krijgen daarom ook met kerst een kaartje.

Maar niet alleen met kerst, nee ook met verjaardagen, geboorte, verdriet, ziekte en wanneer haar gedachten naar iemand gaan, ook dan wordt er een kaartje geschreven. De kaarten worden dan met haar eigen postzegel verstuurd.

Det kent een ieder in het dorp en een ieder in het dorp kent haar. Met haar prachtige verhalen over waar ze vandaan komt of wat ze beleefd heeft. Altijd tijd voor een praatje of kopje thee en de kinderen zwaaien altijd als ze langs lopen.

