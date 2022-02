Onderzoek naar Jobinder: 'tevreden over vervoer'

do 03 februari 2022 09.50 uur

BURGUM - De opstart van Jobinder ging nogal stroef in 2018 maar het gaat steeds beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de vervoersorganisatie. De gebruikers van het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Friesland zijn tevreden. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat Jobinder eind vorig jaar heeft gedaan onder bijna 3.000 reizigers.

Wmo-reizigers geven het vervoer een 8,1 en gebruikers van het leerlingenvervoer geven een 7,5. De klantvriendelijkheid van de chauffeurs, de netheid van de taxi, de website en het ouderportaal voor leerlingenvervoer scoren hoog. Een verbeterpunt is de communicatie vanuit de mobiliteitscentrale, waar vragen van reizigers binnen komen.

Nog nooit zo hoog...

Andries Bouwman, wethouder van Tytsjerksteradiel en voorzitter van het bestuur van Jobinder, is blij met dit resultaat: "Elk jaar onderzoekt Jobinder de tevredenheid van de gebruikers. De beoordeling is nog niet eerder zo hoog geweest. De resultaten zijn een compliment aan alle medewerkers van Jobinder."

Belangrijke rol chauffeurs

Wat vooral uit het onderzoek naar voren komt, is de positieve beoordeling van de chauffeurs. Zowel vriendelijkheid, behulpzaamheid bij in- en uitstappen en rust en sfeer in de taxi bij leerlingenvervoer scoren hoog. 'De chauffeurs hebben veel verantwoordelijkheid en hebben bij het vervoer van bijvoorbeeld leerlingen een belangrijke rol als het gaat om het bieden van structuur en regelmaat," zegt Bouwman.

Sinds 2018 verzorgt Jobinder het Wmo- en leerlingenvervoer in de regio Noordoost Friesland. Dit is in opdracht van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Ameland en Schiermonnikoog.

Poll: En welk cijfer geeft u Jobinder?

1 8,3%

2 4,2%

3 4,2%

4 4,2%

5 8,3%

6 4,2%

7 8,3%

8 20,8%

9 0%

10 16,7%

Geen ervaring mee... 20,8%

24 stemmen - poll is beëindigd