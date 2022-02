Schaduwverkiezingen op Singelland Burgum

do 03 februari 2022 09.42 uur

BURGUM - Op donderdag 10 maart worden op Singelland Burgum zogenaamde 'schaduwverkiezingen' gehouden. De leerlingen mogen dan deelnemen aan verkiezingen op school als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.

Burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel komt de uitslag 's middags bekend maken.

Bezoek raadsleden

Ter voorbereiding komen op donderdag 10 februari een aantal raadsleden op bezoek bij de derde en vierde klassen in de lessen Burgerschap op Singelland Burgum. De leerlingen kunnen vragen stellen aan de politiek en de politici vertellen over hun partij en standpunten in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het doel is om jongeren meer te laten interesseren voor de politiek, opdat zij na hun 18e verjaardag inderdaad gaan stemmen.

Gastles ProDemos

De vierde klassen krijgen een gastles van de organisatie ProDemos. In deze les ontdekken leerlingen op een interactieve manier wat de gemeente eigenlijk allemaal doet en op welke manier zij daar invloed op uit kunnen oefenen.

Uitslag door burgemeester

Op donderdag 10 maart worden de verkiezingen gehouden en maakt burgemeester Jeroen Gebben om 13.45 uur de uitslag in de kantine bekend.