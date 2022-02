Twee auto's afgevoerd bij aanrijding op A7

wo 02 februari 2022 15.58 uur

DRACHTEN - Twee auto's raakten woensdagmiddag op de A7 dusdanig beschadigd dat ze moesten worden afgevoerd door een berger. De oorzaak van de aanrijding was een voorwerp dat op het wegdek lag. Eén van de bestuurders reed er over heen en kwam daarna in botsing met een andere automobilist.

Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

FOTONIEUWS