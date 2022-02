Sluiting afvalverwerker Van der Galiën dreigt

wo 02 februari 2022 11.27 uur

KOOTSTERTILLE - Na een langdurige opeenstapeling van overtredingen van de milieuvergunning is het provinciebestuur van plan de vergunning van afvalverwerker Van der Galiën in te trekken. Hierdoor is volgens de provincie Fryslân de voortzetting van het bedrijf onzeker. Dit geldt voor beide locaties (Kootstertille en Wâlterswâld). Het voornemen om de milieuvergunning in te trekken ligt de komende zes weken ter inzage.

Gedeputeerde Douwe Hoogland: "Dit is fansels in dreech beslút dat wy as kolleezje net samar nimme. Mar de wurkwize fan Van der Galiën hat laat ta in ûnhâldbere situaasje en ta dit foarnimmen fan it kolleezje. Tagelyk fine wy dat tige spitich want sûnder in jildige miljeufergunning is it fuortsetten fan de bedriuwen ûnwis. It begruttet ús tige dat dit foarnimmen ek ûnwissens mei him meibringt foar de meiwurkers. Mooglik liedt de sjenswize fan Van der Galiën noch ta in útkomst dy’t gjin negative gefolgen hat foar de wurkgelegenheid."

Op beide locaties is, gedurende een lange periode, sprake van tientallen overtredingen van de milieuvergunning. Zo weigert Van der Galiën een vloeistofdichte vloer aan te leggen. Daardoor kunnen (schadelijke) stoffen in de bodem en het oppervlaktewater terecht komen. Daarnaast is er brandgevaar door een té grote houtopslag. Ook worden afvalstoffen op niet toegestane wijze verwerkt en aan anderen afgegeven. Bovendien heeft Van der Galiën financieel voordeel ten opzichte van andere bedrijven, door geen investeringen te doen die de milieuregels van het bedrijf vragen, zoals de aanleg van bovengenoemde vloer.

De locatie in Kootstertille staat sinds juni 2020 onder verscherpt toezicht van de FUMO. Veel gesprekken, waarschuwingen en hoogoplopende boetes leidden niet tot verbetering. De provincie en de FUMO hebben Van der Galiën meermaals opgeroepen met een goede aanvraag te komen voor een revisievergunning voor Kootstertille. Bij een revisievergunning worden de bedrijfssituatie en wet- en regelgeving goed op elkaar afgestemd. Meerdere verzoeken van de provincie om de aanvraag te verbeteren leidden niet tot het gewenste resultaat. De optelsom van overtredingen en gedrag leidt er toe dat het college het voornemen heeft om de huidige vergunning in te trekken. Dit geldt ook voor het bedrijf in Wâlterswâld omdat de situatie daar ook allerminst op orde is.

De eigenaar van Van der Galiën is persoonlijk door Gedeputeerde Hoogland op het provinciehuis geïnformeerd, hier waren ook de FUMO en het Openbaar Ministerie bij aanwezig. Bij de onderbouwing van dit voornemen is de provincie bijgestaan door Trip Advocaten. Het voornemen ligt van 7 februari 2022 tot 21 maart 2022 ter inzage.

Provincie Fryslân is vanuit haar milieutaak binnen de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ) het bevoegd gezag voor beide locaties waar Van der Galiën afval verwerkt. De FUMO ziet er voor de provincie op toe dat alles volgens de milieuregels gaat.